Calcio serie D - Domenica recupero per l'Olympia: diretta streaming sulla pagina fb vastese calcio ore 14.30

Il recupero tra Vastese e Olympia Agnonese si può giocare. La gara in calendario il 1° novembre, era stata rinviata per riscontrati casi di positività al covid di alcuni atleti della Vastese. Superate le difficoltà, Domenica 22 novembre, come calendarizzato l'incontro avrà il suo regolare svolgimento. Quali sono le condizioni delle due compagini dopo oltre 20 giorni di stop? La Vastese arriva all'incontro in evidente difficoltà fisica, dato il periodo di fermo, a cui si è dovuta sottoporre per i casi di positività riscontrati all'interno del gruppo.

L'Olympia Agnonese, dovrebbe aver acquisito la sua efficienza, avendo tratto vantaggio dal periodo di fermo. Sosta che ha dato modo a mister Senigagliesi, di trovare il tempo necessario per dare al rinnovato organico, ossigeno nelle gambe e assimilazione del concetto di gioco. Considerate le condizioni attuali delle due compagini, si evidenzia una percentuale minima di vantaggio per la squadra altomolisana, nonostante abbia una condizione di classifica, che farebbe pensare diversamente.

Gli adriatici hanno dalla loro una posizione di classifica migliore, oltre ad avere il vantaggio di giocare la gara sul terreno amico, fattore di rilevata importanza, che rende l'incontro, con distribuite percentuali di vittoria al 50%

Gara dalle pari possibilità,che verrà disputata a porte chiuse.

La Vastese calcio darà modo agli appassionati, di poter seguire l'incontro, in diretta streaming. domenica 22 novembre ore 14:30 pagina facebook, Vastese calcio.