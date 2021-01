LND - CR Molise, riconfermato il Presidente Di Cristinzi. Gli agnonesi Armando Sammartino e Annalisa Melloni eletti negli organismi direttivi

Piero Di Cristinzi è stato riconfermato con successo alla guida del calcio molisano.

Lo ha sancito l’Assemblea delle Società, riunitesi il 10 gennaio 2021 a Castropignano (CB) nella suggestiva cornice dell’Hotel “Villa D’Evoli”, nel massimo rispetto delle normative anti-Covid. Presenti 78 club su 95, pari all’82,1% e 4 società SGS su 14 pari al 28,5%.

Fiducia piena anche alla sua collaudata squadra dei Consiglieri del Direttivo del C.R. Molise, nelle seguenti figure: Ugo D’Alessandro, Miguel Mastrangelo, Pasqualino Raimondo, Armando Sammartino e Domenico Santorelli.

È stato eletto, altresì, il Responsabile Regionale del Calcio a Cinque Fabio Petta. Sono stati eletti anche i Revisori dei Conti Effettivi nelle figure di: Giovanni Di Palma (Presidente), Nicola Iacovelli, Ettore Puntillo, Mauro Civico (supplente) e Giuseppe Ciccarone (supplente).

Nominati anche i seguenti Delegati Assembleari Effettivi: Domenico Durante, Salvatore Mazzocco, e in qualità di supplenti Ferdinando Chimisso e Annalisa Melloni. Piena fiducia confermata anche a Cosimo Sibilia, indicato dall’assemblea quale candidato alla presidenza della LND. Le altre designazioni dei club sono andate a Santino Lo Presti quale Vice Presidente per l’area Sud, Daniele Ortolano e Stella Frascà quali consiglieri federali nazionali, e per Maria Rita Acciardi come Consigliere Federale di area.

A fare gli onori di casa oltre al Presidente del C.R. Molise Piero Di Cristinzi, il Presidente della LND Cosimo Sibilia, il Governatore della Regione Molise Donato Toma, il Comandante dei Carabinieri della Provincia di Campobasso Colonnello Emanuele Gaeta e il Responsabile della DIGOS della Questura di Campobasso Nicola Di Pasquale, delegato dal Questore Giancarlo Conticchio. L’Assemblea è stata presieduta dall’Avv. Daniele Di Gregorio, Presidente della Camera Civile di Campobasso, affiancato dal segretario del C.R. Molise Cesare Barbati, in qualità di segretario dell’Assemblea.

Grande emozione del Presidente eletto Piero Di Cristinzi che nella sua relazione di fine mandato, ha evidenziato il bilancio positivo del quadriennio appena concluso con la realizzazione della nuova sede, impulso maggiore all’organizzazione e alla visibilità del Comitato Regionale, con le regolarità nelle varie attività, con la grande attenzione verso la politica gestionale delle società sportive e con la costante assistenza sui più importanti temi, come il contenimento dei costi e la valorizzazione dei giovani.

In conclusione le parole del Presidente Di Cristinzi “La nostra unica candidatura è scaturita dalla unanime ed incondizionata fiducia del sistema calcio Molise nei confronti dell’intero Consiglio Direttivo e del suo operato. Non è il periodo o il tempo che stabilisce la valenza o meno di una gestione, ma sono i comportamenti, la moralità, la passione e la determinazione con cui si svolge il ruolo al quale si è demandati”