Unpli Molise: il servizio civile aperto a 24 ragazzi molisani

Anche quest’anno prenderà il via la serie di corsi di formazione generale ai quali parteciperanno 24 ragazzi molisani, tra i 18 e i 28 anni, che saranno selezionati dal “Dipartimento Nazionale del Servizio Civile e della Gioventù”, appartenente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I ragazzi saranno impegnati per un anno presso le Pro Loco del Molise per dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno.

I posti a disposizione per l'Unpli Molise sono 24 così suddivisi: Ferrazzano, 2 volontari; Montenero di Bisaccia, 2 volontari; Guardialfiera, 2 volontari; Larino, 2 volontari; Montorio nei Frentani, 2 volontari; Santa Croce di Magliano, 2 volontari; Sepino, 2 volontari; Termoli, 4 volontari; Vinchiaturo, 3 volontari; Unpli Molise con sede presso Pro Loco Agnone, 3 volontari.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione, entro l’8 febbraio 2021, esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line (DOL)” raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Nel sito internet WWW.SERVIZIOCIVILEUNPLI.NET gli interessati troveranno tutte le indicazioni e le schede elementi essenziali dei progetti associati al programma presentato da UNPLI

Per qualsiasi delucidazione i possibili candidati potranno rivolgersi a Vincenzo Notte - Delegato Servizio Civile Regione Molise (tel.3491761857) e Simone Di Paolo - Presidente Unpli Molise (tel. 3891716200).

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge del 6 marzo 2001, si svolge su base esclusivamente volontaria dal 1° gennaio 2005 ed è un modo di facilitare tra i giovani la condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico. Mediante questa legge il Parlamento volle stimolare la solidarietà sociale, la tutela dei diritti, l’educazione, la promozione della cultura, la tutela del patrimonio artistico e ambientale, la cooperazione sia su base nazionale che internazionale. Il Servizio Civile offre ai giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico, inteso anche come impegno per la ricerca di pace.

Simone Di Paolo, Presidente dell’UNPLI Molise invita i ragazzi ad “affrontate questa esperienza come un'opportunità per crescere con lo spirito di comunità. Un giorno potranno essere protagonisti del futuro del nostro paese, dei nostri piccoli ed amati borghi in cui le Pro Loco fungono da vere sentinelle del territorio».