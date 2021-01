Si torna in campo: l'Olympia a Rieti per sovvertire il pronostico

Serie D girone F. programma gare della 12^ giornata

Sabato 16/01/21 anticipo

Vastese- Castelnuovo Vomano

Domenica 17/01/21 ore 14÷30

P.S.Elpidio - Montegiorgio CynthiAlbalonga - Notaresco Pineto - A.T. Fiuggi

Giulianova - Aprilia

Recanatese - Castelfidardo Rieti - Ol. Agnonese

Tolentino - Campobasso

Vastogirardi - FC Matese

L'Olympia Agnonese, a meno di imprevisti delle ultime ore, domenica 17 gennaio proverà a ripartire e lo farà in terra laziale destinazione Rieti. Match di calendario relativo alla 12^ giornata, ma in realtà gli altomolisani con l'incontro di domenica si troveranno a disputare la 7^ gara, per avere in precedenza saltato cinque incontri, causa problematiche legate al Covid.

Rieti e Olympia Agnonese, due compagini che hanno vissuto un inizio di campionato con tante difficoltà, nelle prime 6 gare, avevano collezionato solo 2 punti e condividevano appaiate l'ultima posizione della classifica generale. Oggi il sodalizio laziale vive una realtà di classifica completamente modificata, nelle ultime 5 gare disputate, ha saputo magicamente mutare la propria condizione, inanellando una serie di vittorie, ben 5, il corrispondente di 15 punti, che l'hanno catapultata ad occupare la quarta posizione nell'attuale classifica.

Situazione invece completamente diversa per l'Agnone, che oltre a venire

fuori da un periodo di inattività agonistica di circa 2 mesi, ancora non trova conferme su un assetto definitivo della rosa calciatori. Si assiste a continue evoluzioni e variazioni che non permettono e non danno modo alla conduzione tecnica di avere a disposizione un organico stabile su cui lavorare con continuità. Le perplessità che si evidenziano, non danno modo di comprendere quale possa essere il reale potenziale tecnico di questa squadra. Adesso bisogna solo augurarsi che non ci siano più ostacoli che impediscano il potersi confrontare e misurarsi con le altre realtà partecipanti al torneo.

L' Olympia, per tirarsi fuori dal pantano della bassa classifica è chiamata nell'imminente a sostenere prove che vadano al di là del valore dell'avversario. Nel calcio nessuna partita può essere data per scontata nel risultato finale, spesso accade che i pronostici vengono sovvertiti e gli altomolisani più di altri sono chiamati a farlo.