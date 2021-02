Calcio serie D, baratro per l'Olympia Agnonese, decima sconfitta con il Tolentino nel recupero del mercoledì

Nuovo stop per l'Olympia Agnonese sconfitta a Tolentino

Il recupero dell'ottava giornata del campionato nazionale di serie D girone F, se lo aggiudica il Tolentino con un gol per tempo. Allo stadio "Della Vittoria" i Cremisi prevalgono sui granata con il risultato di 2-0

Un Agnone diverso quello visto oggi, squadra che ha modificato il suo modo di giocare e per lunghi tratti della gara ha tenuto testa ad un avversario che sicuramente vive meno problemi degli altomolisani. Buona la prestazione del Tolentino, abile nella prima frazione a sfruttare le opportunità che l'avversario le ha concesso, al 22' raggiunge il vantaggio con la rete di Padovani, bello il suo gesto tecnico nell'impattare al volo la sfera senza lasciare possibilità di intervento al portiere Agnonese.

Il restante della prima frazione vive di iniziative del Tolentino, ben contenute dagli Agnonesi. Discreto l'avvio di ripresa da parte dei granata, che occupano con maggiore frequenza la metà campo avversaria e per lunghi tratti di essa giocano alla pari con l'avversario. Il 29' di gioco è fatale agli Agnonesi, che su una buona trama offensiva Cremise, gestita da Laborie e finalizzata da Strano, subiscono la 2^ rete che mette fine alle possibilità di rimonta.

L'Olympia Agnonese non riesce a mettere un freno alla serie catastrofica di risultati negativi che la affliggono dall'inizio del campionato e nella gara odierna collezionano la decima sconfitta su 13 gare disputate. Squadra l'Olympia ancora troppo fragile per poter ambire nell'immediato ad invertire il trend negativo. Con il cambio di allenatore e due soli nuovi innesti si sperava in una inversione di tendenza, ma forse era chiedere troppo, considerate anche le avvenute epurazioni che sono state effettuate in organico, per manifesta volontà da parte di alcuni calciatori, bene ha fatto la società a liberarli dai vincoli che legavano le loro prestazioni all'Olympia Agnonese. Siamo certi che con l'avvenuto riassetto societario, la nuova conduzione tecnica e i nuovi innesti che ci saranno per rendere competitivo l'organico, questi colori saranno in grado quanto meno di scongiurare una retrocessione diretta.

