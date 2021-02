Olympia Agnonese attiva sul mercato per ridarsi un look qualitativo

Continua la campagna di rafforzamento da parte dell'Olympia Agnonese, attiva sul mercato con acquisti di qualità in diversi reparti.

Oltre agli acquisti dei difensori Giovanni Padovani e Raffaele Vuolo, che hanno già fatto il loro esordio nella gara di recupero giocata a Tolentino, resta attiva sul mercato e continuano le operazioni in entrata definite, secondo quanto risulta alla nostra redazione, la società molisana ha trovato l'accordo con Francesco Buono, centrocampista classe 1999, proveniente dall' Acr Messina, società con cui lo scorso anno ha giocato 21 partite nel girone I di serie D.

Operazione chiusa anche per il forte centrocampista barese, Andrea Bottalico nuovo giocatore dell'Olympia Agnonese. Cresciuto nella Primavera del Latina, il classe '98 ha debuttato nel professionismo con la maglia della Fidelis Andria, con la quale ha totalizzato 14 presenze. Nel suo curriculum anche un’esperienza all'estero, precisamente a Malta con l’Hamrun Spartans. Importante parentesi nel Bisceglie in C in cui ha totalizzato 17 presenze, oltre ad una breve militanza al Noicattaro in Eccellenza Pugliese, prima della breve parentesi con la maglia della Nocerina. L'Olympia Agnonese è riuscito a superare una folta concorrenza mettendo le mani su di un calciatore dal tale Burdi e Gianfranco Cicchetti.

Sicuramente a breve, viste le trattative in corso, verrà definito anche l'acquisto di un attaccante di spessore.

Probabile il loro esordio nella gara di domenica