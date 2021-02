Neve in Molise. Auto fuori strada a causa del ghiaccio, intervento dei VVF sulla tratta Agnone-Capracotta

Come preannunciato dalle previsioni meteo, nelle prime ore del mattino. il Molise si è imbiancato, la neve è caduta anche a basse quote.. Finora le precipitazioni nevose sono contenute, anche se nelle località dell'Altissimo Molise fin dalle prime ore del mattino sono all'opera i mezzi spazzaneve ed è stato richiesto l'intervento in località GuadoLiscia e sulla tratta Agnone-Capracotta dei VVF,intervenuti in soccorso di auto finite fuoristrada a causa del ghiaccio. La rete viaria molisana non presenta grosse difficoltà, le strade sono percorribili con l'obbligo di gomme termiche e catene a bordo.