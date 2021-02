Alle ore 14.30 dal Civitelle di Agnone live streaming del derby Olympia- Campobasso. Collegatevi sulla pagina della polisportiva, Settore giovanile Olympia Agnone

Manca poco, alle ore 14.30 presso lo stadio Civitelle di Agnone inizierà il derby Olympia Agnonese-Campobasso, partita di campionato di serie D, girone F -19^ Giornata, le attese sono tante per la nostra squadra locale, anche se vista la posizione in classifica della squadra del Campobasso, i timori di una ulteriore sconfitta no mancano

Potete assistere alla partita in diretta sulla pagina dell'Olympia Agnone settore giovanile cliccando a questo link https://www.facebook.com/Settore-Giovanile-Olympia-Agnone-147418909316233 oppure https://www.facebook.com/events/284684449663539

Saremo in diretta , oggi purtoppo senza il nostro bravissimo telecronista, il dott Pasquale Sica. Il lavoro di riprese, telecronaca e di commenti sull'attività sportiva dell'Olympia, è frutto di una squadra di volontari , e purtroppo oggi Pasquale non ha potuto raggiungergi perchè la sua attività lavorativa lo chiama al dovere. Dalla prossima gara al Civitelle sarà sempre con noi e potrete di nuovo godere dei suoi professionali commenti conditi da un filo di emozione per la sua squadra del cuore. Collegatevi!