Calcio Serie D Girone F: Nuova debacle per l'Olympia e boccata di ossigeno per il Giulianova

Calcio serie D girone F

Gara di recupero della 9^ giornata di andata.

Ol. Agnonese vs Giulianova

Dirige Guido Iacopetti della sez. Di Pistoia

Agnone- 3- Marzo- 2021

Sul terreno di gioco del civitelle l'Olympia ancora una volta risulta assente. In una gara che poteva e doveva essere la svolta si fa trovare ancora impreparata e perde il confronto con il Giulianova con il risultato di 2÷3

I ragazzi giuliesi non hanno dovuto sudare nemmeno le proverbiali sette camicie per avere ragione di un'Olympia che conferma ancora di avere una evidente fragilità difensiva.

È la squadra ospite a portarsi in vantaggio al 28' su una iniziativa personale di Barlafante, sul quale la difesa Agnonese non trova altro modo per bloccarne l'iniziativa se non quello di fare fallo, con conseguente calcio di rigore, che viene trasformato da Cesario. Ad una prima frazione di gioco dove i granata si sono visti poco, ne segue un secondo tempo dai ritmi iniziali elevati dove in pochi minuti i padroni di casa ribaltano il risultato a proprio favore, pareggiando al 47' con Haberkon e trovando poi il vantaggio su calcio di rigore al 52' con Sosa.

Vantaggio preziosissimo che andrebbe gestito e messo in cassaforte, ma purtroppo l'attuale Olympia non ha le caratteristiche necessarie per amministrare i tempi e modalità di gioco.

Il pareggio del Giulianova non tarda ad arrivare è il 70' quando sempre lui Barlafante semina avversari e serve in area l'accorrente Paudice, che deposita in rete. L' Agnone potrebbe riportarsi di nuovo in vantaggio al 76' ma Sosa, tutto solo in area avversaria non riesce a trovare la giusta conclusione e calcia addosso al portiere ospite Mora.

L'Agnone prova, il forcing c'è, ma sono gli ospiti, con un'azione di ripartenza portata dal solito Barlafante, che riesce a mandare di nuovo in gol Paudice.

Al 90' + 4' di recupero sono i Giuliesi ad esultare per una vittoria che li mette al riparo da eventuali insidie Agnonesi nella classifica generale.

Sconfitta che complica ulteriormente le possibilità dei granata di inserirsi nel gruppo di squadre che andranno a giocarsi la permanenza nella categoria attraverso i playout.