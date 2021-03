Calcio SERIE D: Ufficiale la sospensione del calendario

La Lega Nazionale Dilettanti, visto l'alto numero di gare ancora da recuperare nei gironi di Serie D (A, B, C, D, E, F, G, H, I), in giornata odierna, ha pubblicato un comunicato, in cui annuncia che il calendario verrà stoppato, per permettere la disputa dei recuperi, in modo tale che le squadre arrivino alle giornate finali, con lo stesso numero di gare, come dovrebbe succedere per i Gironi di Serie C (leggi articolo)



Questo il contenuto del Comunicato Ufficiale:



"Si comunica a tutte le società, che il Dipartimento Interregionale, a partire dal 25/4 p.v. si riserva di sospendere temporaneamente la programmazione delle gare come da calendario, al fine di assicurare che la fase finale del campionato, per quanto possibile tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria, si svolga in condizioni di parità tra le società partecipanti e di conseguenza, sarà privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati. Per tali gironi sarà pubblicato il calendario dei recuperi e quello del proseguo del campionato. Per i gironi, invece, che non dovessero presentare tali problematiche, l’attività proseguirà regolarmente secondo il calendario già pubblicato".Fonte: lnd