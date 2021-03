San Pietro Avellana-Partita campagna vaccinale anti-covid per gli over 80 impossibilitati a raggiungere il centro vaccini agnonese

Da ieri 27 Marzo è partita la campagna vaccinale a San Pietro Avellana per gli over 80 impossibiitati a raggiungere il centro vaccini agnonese. E' con soddisfazione che lo annuncia il sindaco del paese altomolisano, Francesco Lombardi con una dichiarazione sui social:

"GIORNATA DI VACCINI OVER 80

Finalmente siamo partiti con la prima dose di vaccino anti-covid 19 per gli over 80 che non potevano spostarsi nel centro vaccinale di Agnone.

Abbiamo attrezzato, per l’occasione, il nostro centro polifunzionale per garantire gli spazi ed il comfort adeguati per i nostri concittadini.

Un ringraziamento particolare al Dott. Di Nucci e la sua collaboratrice Enrica Sciullo per la professionalità, la disponibilità e la gentilezza!

La serenità dei nostri anziani, dopo aver ricevuto la dose di vaccino in paese, ci ha riempito il cuore di gioia......

#passodopopasso"