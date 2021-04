Calcio Serie D Girone F: Campobasso non stecca e batte a domicilio l'antagonista Notaresco

Giovedi' 1 Aprile 2021

Nella 24^ giornata del campionato nazionale di serie D girone F , il Campobasso vince lo scontro al vertice contro la diretta concorrente Notaresco e lo fa espugnando il "Vincenzo Savini" con il risultato di 1-2.

Gara odierna da posta in palio molto alta per entrambe le formazioni, ne esce bene il Campobasso, che affronta la gara in modo perfetto e lo fa creando moltissime difficoltà all'avversario sin dai primi minuti di gioco. Ottenendo dall'imposta supremazia la rete del vantaggio al 12' con un gran gol del giovanissimo Vitale.

L'avversario Notaresco appare in evidente difficoltà e il Campobasso non si lascia sfuggire il momento positivo che attraversa la gara, andando a colpire di nuovo al 26' con Cogliati, che trasforma dagli 11 metri il calcio di rigore concesso dal direttore di gara sig. Giuseppe Mucera della sez. di Palermo.

Il Notaresco riordinate le idee, realizza al 33' con Olcese, la rete che accorcia le distanze e tiene in piede la possibilità di riequilibrare

l'incontro.

Il Forcing tentato dai Notareschini nei minuti finali dei primi 45' non da esito positivo e la prima frazione vede la chiusura con il Campobasso che conserva il vantaggio.

Un secondo tempo di gioco tutto di marca rossoblu, fatto di tantissime occassioni fallite per trovare il tris, pali colpiti compresi. La chiusura delle ostilità di una gara dura fatta di tante interruzioni e sanzionata da tantissime ammonizioni e espulsioni, arriva da parte del direttore di gara dopo un corposo recupero di 6'.

Con la Vittoria odierna il Campobasso consolida la prima posizione, portandosi a più + 5 sull'immediata inseguitrice Notaresco, facendo salire in concreto le percentuali del salto di categoria.

Non va altrettanto bene al Vastogirardi che viene battuto sul terreno di gioco del Di Tella dal Montegiorgio con il risultato di 0-1

Montegiorgio che trova la rete della vittoria al 63' con Omiccioli, che realizza direttamente su calcio di punizione. Sulla sconfitta del Vastogirardi pesa in buona la decisione arbitrale che costringe i gialloblù a giocare in inferiorità numerica buona parte della 2^ frazione di gioco, per l'espulsione comminata a Saladino, al 54'. Obiettivi del Vastogirardi che non mutano, comunque resta quello fino ad oggi disputato un ottimo percorso, che la vedono in piena corsa nella lotta playoff.