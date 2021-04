Terminati i lavori sul tratto di via provinciale n.86 nei pressi di Agnone

Dopo numerose segnalazioni di pericolo in una curva a gomito sulla strada provinciale n. 86 di viale Vittorio Veneto in Agnone (IS), a circa 400 metri dopo l’uscita dall’abitato (nei pressi del supermercato MD) verso Belmonte del Sannio – Villacanale – Poggio Sannita, sono intervenuti gli operai della Provincia di Isernia a porre rimedio alla situazione. La frana era costituita da pochi detriti che stavano lì da oltre quaranta giorni, ostruendo in modo assai pericoloso la visibilità specialmente per chi viaggiava per raggiungere Agnone poiché era costretto a transitare nell’altra corsia senza poter vedere i mezzi provenienti dalla parte opposta, a causa della curva a circa 90 gradi.Gli operai dell'ente provincia, hanno rimosso i detriti ed eseguiti i lavori di rifacimento del muro di contenimento