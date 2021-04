Calcio Serie D: Allo stadio Aragona finisce in parità la gara tra Vastese e Aprilia

Sabato, 24 Aprile

Calcio serie D girone F.

Allo stadio Aragona

finisce senza ne vinti né vincitori la gara di recupero tra Vastese e Aprilia.

Da una prima frazione dal gioco latitante e con una leggera supremazia degli ospiti, ne segue un secondo tempo vibrante.

Sono gli ospiti al 48' ad usufruire di un calcio di rigore per fallo commesso in area su Bernardini. La battuta dagli undici metri che porta in vantaggio i laziali viene realizzata da Vasco. Immediata è la reazione dei Vastesi, che trovano il pareggio dopo appena un minuto 49' con Martiniello che deposita la sfera alle spalle del portiere Salvati e ristabilisce la parità.

E' da qui che inizia la vera gara della Vastese, ma sulla sua strada trova sempre l'opposizione del portiere biancoceleste Salvati, ottima la sua prestazione, da applausi sono i suoi tre interventi consecutivi al 73' due volte su Martiniello e una su Diarra, che mantengono la rete inviolata e danno alla propria squadra un punto, che in parte riscatta la pessima prestazione offerta nella precedente gara con la Recanatese.

Piccolo passetto indietro per la Vastese, rispetto alla prestazione messa in campo nella gara di Campobasso.