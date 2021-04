Centro vaccinale di Agnone. Il Sindaco: siamo pronti a partire con i 70-79 enni, aspettiamo direttive Asrem. Guarda le interviste.

Oggi abbiamo fatto visita al cento vaccinalle di Agnone. In corso erano le vaccinazioni anticovid per le fasce di popolazione fragile. Abbiamo intervistato il sindaco Daniele Saia e il dott Italo Marinelli, medico pediatra a Perugia, originario di Agnone che come tanti altri medici, infermieri si è reso disponibile come volontario per accelerare la campagna vaccinale e proteggere il piu alto numero di persone da eventuali contagi. da coronavirus

Il sindaco Saia ha dichiarato che sono stati eseguiti oltre 2000 vaccini complessivamente, seconda dose compresa e che il prossimo weekend termineranno i richiami per i fragili, quindi ha concluso che il centro agnonese è pronto a partire con le vaccinazioni ai cittadini ricompresi nella fascia di età tra i 70-79 anni, e si attendono le indicazioni dalla Asrem.

Il centro vaccinale di Agnone e' punto vaccinale a cui afferisce tutta la popolazione dei paesi ricompresi nella comunità montana Alto Molise e ha riscontrato il gradimento dei cittadini per l'efficiente organizzazione e la cortesia degli operatori., e il sindaco e i suoi collaboratori hanno ricevuto apprezzamenti dai vertici regionali e Asrem.

Guarda le interviste al Sindaco e al dott Italo Marinelli

Clicca sul link : https://www.facebook.com/altomolise/vide