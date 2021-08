ASD Vastogirardi, campagna abbonamenti 2021/22. Ricominciamo da qui, insieme!

Da oggi parte ufficialmente la nostra campagna abbonamenti 2021/22, che ci vedrà impegnati - per la terza volta - ai nastri di partenza del campionato nazionale di Serie D.



Abbonarsi significa sostenere il progetto dell'Asd Polisportiva Vastogirardi! L'abbonamento comprende tutte le gare interne esclusa una in cui sarà indetta la giornata GialloBlu. Chi si abbona entro il 10 settembre, potrà seguire gratuitamente i match casalinghi di Coppa Italia.



Per sostenere i nostri colori ci sono diverse possibilità:

120€ abbonamento Socio Ordinario;

60€ abbonamento Ridotto per donne e ragazzi dai 14 ai 18 anni;

150€ abbonamento Family che comprende un Ordinario e un Ridotto;

offerta libera per Socio Sostenitore, per chi si sente particolarmente legato con orgoglio e passione alla maglia gialloblù e vuole sostenerla al di là del semplice abbonamento;

l'ingresso resta gratuito per i nostri giovani tifosi under 14.

È possibile abbonarsi presso la sede sociale Asd Vastogirardi, la dirigenza Asd Vastogirardi, Bar Sport Vastogirardi, Bar Il Ritorno Vastogirardi, Bar Centrale Vastogirardi, alimentari Bisciotti Vastogirardi, 'Un diavolo per capello' Vastogirardi e New Style di Conti Franco a Carovilli.



È possibile, per i tifosi 'lontani', sottoscrivere l'abbonamento anche tramite versamento su IBAN secondo le modalità che trovate in locandina.