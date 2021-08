L'ospedale di Agnone torna ad avere un "proprio" direttore sanitario, nominata la dott Vilma Sferra

L'ospedale di Agnone, il San Francesco Caracciolo, ha nuovamente un direttore sanitario, la nomina del Direttore Generale ASrem è nella deliberazione N. 1007 del 27-08-2021, avente come oggetto "REVOCA INCARICO U.O.S. DIREZIONE MEDICA PLESSO OSPEDALIERO ISERNIA - CONFERIMENTO INCARICO U.O.S. DIREZIONE MEDICA PLESSO OSPEDALIERO DI AGNONE" il provvedimento è immediatamente esecutivo.

La dottoressa Vilma Sferra a capo dell' unità operativa semplice della direzione del nosocomio agnonese rappresenta una nota positiva per il Caracciolo che per molto tempo e' rimasto sguarnito di tale figura apicale benchè sostituita da vari facenti funzioni, di cui anche la dott Sferra.

Tale nomina rappresenta una speranza e un passo in avanti verso la riqualificazione di un ospedale smembrato negli anni. Determinanti per il buon funzionamento sono le funzioni del direttore sanitario sempre presente in struttura per il ruolo di guida, supervisione che tale figura garantisce.

Buon lavoro alla dottoressa Vilma Sferra

La delibera nel pdf allegato all'articolo