Presentata la Silver Nations League, dal 24 al 26 settembre il torneo internazionale di Sitting Volley.

Questa mattina, al PalaUnimol, presentato il torneo internazionale di Sitting Volley maschile PVE Silver Nations League, dal 24 al 26 settembre 2021, a Campobasso. Un evento che porta il Molise alla ribalta nazionale ed internazionale, per la prima volta il Paravolley Europa ha assegnato la Silver Nations League alla Federazione Italiana Pallavolo, che a sua volta ha creduto e scommesso sul Molise. Assegnazione ottenuta grazie al grande impegno del presidente della Fipav regionale Gennaro Niro.

SILVER NATIONS LEAGUE: una manifestazione di interesse internazionale con copertura mediatica e televisiva in tutto il continente europeo, articolata in tre giorni: si parte venerdì 24 settembre, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’Unimol, in via Gazzani a Campobasso, con la tavola rotonda dal titolo “La ripresa ed il rilancio dell’attività sportiva in era covid”, moderatore il prof. Germano Guerra Direttore del dipartimento di medicina dell’Unimol, interventi del vice presidente del Coni nazionale Claudia Giordani, del responsabile nazionale del settore Sitting Volley della Fipav Guido Pasciari e del prof. Giuseppe Calcagno Preside del corso di laurea in Scienze Motorie.

Nel pomeriggio, si svolgerà la cerimonia d’apertura della Silver Nations League, al PalaUnimol, alle ore 16.15; sabato 25 spazio alla parte agonistica, sempre al palazzetto universitario, con le nazionali di Sitting Volley in campo (Italia, Georgia, Ungheria, Polonia, Turchia e Slovenia), in un torneo che sarà di preparazione ai Campionati Europei che si svolgeranno nel mese di ottobre in Turchia; infine, domenica 26, la manifestazione in piazza Municipio, a Campobasso. Previsti momenti promozionali della Pallavolo tra i quali l’evento “S3 in Piazza”, ospite d’onore il campione mondiale di pallavolo Andrea Lucchetta.

CONFERENZA STAMPA: moderatore dell’incontro il presidente del Cus Molise Maurizio Rivellino. Diversi gli interventi istituzionali, a partire dal delegato del Rettore e Direttore del dipartimento di medicina dell’Unimol, il prof. Germano Guerra: “Siamo contenti ed orgogliosi di poter ospitare questo grande evento di valore internazionale, qui al PalaUnimol. Grazie alla sinergia che si è creata tra tutte le componenti, siamo pronti ad ospiterà una manifestazione che da lustro a tutta la regione.

Abbiamo una macchina organizzativa al lavoro da diverso tempo, e sono certo che assisteremo a tre grandi giornate di sport”. A seguire l’intervento dell’Assessore regionale Vincenzo Niro: “Un momento che pone il Molise al centro dell’agenda sportiva europea e che abbiamo l’onore di ospitare. Un sentito grazie al presidente della Fipav Molise, che con caparbietà ed impegno ha ottenuto l’organizzazione, ed all’Università degli Studi del Molise, pronta, come sempre, a creare le condizioni migliori per ospitare eventi di questo livello. Dal 24 al 26 settembre, il Molise diventa la casa sportiva della nostra nazionale e degli amici provenienti da Georgia, Ungheria, Polonia, Slovenia e Turchia, una casa accogliente e ospitale, come nelle corde di noi molisani”. Successivamente il saluto dell’Assessore allo sport del Comune di Campobasso, Luca Praitano: “Mi piace sottolineare la sinergia messa in campo per questo evento. Mi sento di dire che tutte le componenti sono al posto giusto e hanno fatto la loro parte per ospitare la Silver Nations League. Un momento florido per la nostra Regione e per la città di Campobasso, in questi giorni saremo protagonisti in Europa con la nostra nazionale di sitting volley e con la Magnolia Basket Campobasso”.

A seguire il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo: “Dobbiamo essere uniti, come in questo caso, per raggiungere grandi traguardi. E’ bello vedere come una federazione come la Fipav riesce a giocare di squadra con l’Università, la Regione, il Comune, il Coni, il Comitato italiano paralimpico per raggiungere grandi soddisfazioni. Come presidente del Coni sono davvero contento di essere presente in un momento storico così importante per lo sport nella nostra regione”.

Successivamente il commento del vice presidente del Cip Pompeo Barbieri: “Sono emozionato! Per la nostra federazione, reduce da un risultato storico alle Paralimpiadi di Tokyo, è un grandissimo orgoglio poter ospitare un evento così importante in Italia, ed in particolare nella nostra regione. Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.

Presente anche l’atleta della nazionale italiana di Sitting Volley, il termolese, Emanuele di Ielsi: “Voglio ringraziare la federazione di pallavolo per aver portato qui in Molise un evento così prestigioso. Per quanto riguarda il torneo riprendo una frase detta da Gianelli(giocatore della nazionale italiana campione d’Europa di Pallavolo), qualche giorno, fa “la Maglia azzurra è magica”, ebbene posso assicurarvi che è davvero un sogno poterla indossare e lo sarà ancora di più nella mia regione”

. A seguire il passaggio del referente del Sitting Volley della Fipav nazionale Guido Pasciari: “A nome della Fipav e dal Paravolley Europa vi ringrazio per averci dato la possibilità di ospitare per la prima volta un evento di questa portata in Italia. Io sono un vecchio allenatore di pallavolo e da quando ho conosciuto il sitting volley la mia vita è cambiata, sono ragazzi che fanno sacrifici incredibili per ottenere un sorriso dalla vita, persone che per puro dilettantismo è amore si sono avvicinati allo sport. Sportivi che non sono tutelati, la nostra lotta, è quella di avere una legge che possa permettere ai lavoratori sportivi di potersi allenare senza rinunciare al lavoro, al momento in Italia non vi è alcuna disciplina in materia”.

La chiusura della conferenza al presidente regionale della Fipav Gennaro Niro: “Poco da aggiungere a quanto detto in precedenza. Voglio sottolineare che in questo fine settimana tutti gli alberghi della città sono pieni, questo vuol dire che l’attività sportiva fatta a determinati livelli genera turismo nella nostra regione, tutti insieme, dobbiamo portare avanti questa sinergia vitale per il nostro territorio. Per quanto riguarda l’evento siamo pronti su tutti i livelli, grazie a chi ha creduto in noi a partire dalla Fipav nazionale che ha scommesso sul Molise”.