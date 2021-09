Agnone: L'estate si chiude con adolescenti felici, arrivano l'autoscontro, il jumping e il tiro a segno dove "si vince sempre"

Dopo una torrida estate , il 21 settembre è entrata una stagione meravigliosa, l'autunno, che con i suoi colori, profumi, e frutti e il clima dolce si fa amare un po' da tutti.

Ad Agnone dopo l'estate agnonese che ha portato tanti eventi nelle strade e nelle piazze, si chiude con l'arrivo delle giostre. Il giostraio si chiama Emanuele Piccirilli, un giovane simpatico e affabile, e' di Roccaspinalveti che ha deciso e ottenuto dal sindaco di Agnone, Daniele Saia, di portare il divertimento per bambini e adolescenti, in piazza Unità D'Italia, per chiudere il suo tour estivo che ha fatto tappa in tanti paesi abruzzesi e molisani.

I bambini e tanti ragazzi, hanno accolto con piacere "le giostre" sono pronti già dal primo pomeriggio in attesa dell' apertura intorno alle 17.30 per salire sull'autoscontro e piroettare in pista o provare a vincere qualche gadget al" tiro a segno" che reca una simpatica scritta: "Qui si vince sempre!"