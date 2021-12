Calcio serie D - ASD Vastogirardi: Ultime di calciomercato, cessioni e nuovi acquisti,new entries Buglia e Mazzeo, in uscita Capone e Mingiano

La Polisportiva Vastogirardi dà il benvenuto a Federico Buglia, romano, altra giovanissima (classe '02) punta centrale che arriva a rinforzare la rosa gialloblu. Ex Francavilla, ha militato nel brindisi e nel Giardinetti e vanta un'ottima esperienza in Serie D nonostante la giovane età.



A rimpolpare le retrovie arriva invece Ettore Mazzeo, ancora un 2002, possente terzino sinistro messinese che col suo metro e ottantacinque darà parecchio filo da torcere agli avversari sulla fascia. Mazzeo viene dal Lamezia e ha militato nell'Entella, nel Biancavilla, nella Reggina e nel Livorno. Un'ottima aggiunta al parterre a disposizione di mister Prosperi.



In uscita invece ringraziamo e salutiamo Gianluca Capone e Marco Mingiano, in partenza rispettivamente per l'Eccellenza ad Ischia e per l'SD Cannara.