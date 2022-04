Serie D, si torna a giocare: tutte le date di aprile e maggio

"Verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate, è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente ai calendari dei Gironi D, F, H e I: Il Dipartimento Interregionale ha riformulato i calendari dei gironi D, F, G, H e I".



Ecco dunque il nuovo calendario che interesserà il Vastogirardi fino al 22 maggio:



- Giornata 24, 20 aprile, ore 15: Sambenedettese vs Vastogirardi;

- Giornata 25, 27 aprile, ore 15: Vastogirardi vs Pineto Calcio;

- Giornata 26, 1 maggio, ore 15: Montegiorgio vs Vastogirardi;

- Giornata 27, 4 maggio, ore 15: Vastogirardi vs Recanatese;

- Giornata 28, 10 aprile, ore 15: Aurora Alto Casertano vs Vastogirardi;

- Giornata 29, 14 aprile, ore 15: Vastogirardi vs Fiuggi;

- Giornata 30, 24 aprile, ore 15: Trastevere vs Vastogirardi;

- Giornata 31, 8 maggio, ore 16: Vastogirardi vs Porto d'Ascoli;

- Giornata 32, 11 maggio, ore 16: Nereto calcio vs Vastogirardi;

- Giornata 33, 15 maggio, ore 16: Fano vs Vastogirardi;

- Giornata 34, 22 maggio, ore 16: Vastogirardi vs Castelnuovo Vomano.