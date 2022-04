Pari opportunitÃ  e paritÃ  di genere alla scuola calcio agnonese: Vanessa di Filippo convocata allo stage di selezione territoriale Under femminile Gran Sasso

La scuola calcio di Agnone promuove la parità di genere e le pari opportunità. Vanessa De Filippo quindicenne, categoria Giovanisimi, di Belmonte del Sannio, convocata alla selezione territoriale Under femminile Gran Sasso per venerdi 8 aprile presso l’impianto sportivo Stadio Comunale Castel Frentano (CH) situato in Via Olimpia con appuntamento alle ore 15:00.

Vanessa, come tante altre ragazze, si fa strada nel mondo del calcio, un mondo purtroppo ancora fatto di molti uomini e poche donne. Ma la sua determinazione, la sua passione e bravura per questo sport non conosce barriere od ostacoli, favorita anche dallo staff dirigenziale della scuola calcio agnonese, che non ha una sezione tutta al femminile, ma che da sempre ha praticato la parità di genere e le pari opportunità nel calcio. Molte sono le ragazze che vengono inserite a parità assoluta nelle varie categorie calcistiche. Gloria Marinelli calciatrice di serie A femminile, gioca con l' INTER , ne e' la conferma, nata nella scuola calcio agnonese, vivaio di veri talenti maschili ma sempre più anche femminili

Convocazioni Selezione Territoriale Under 15 Femminile, Venerdì 8 Aprile 2022

STAGE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE GRAN SASSO Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Emidio Sabatini in riferimento all’attività delle Selezioni Femminile Under 15 comunica l’elenco delle convocate per il giorno 8/04/2022 presso l’impianto sportivo Stadio Comunale Castel Frentano (CH) situato in Via Olimpia con appuntamento alle ore 15:00 per lo Stage Under 15 Femminile Abruzzo/Molise. Le atlete convocate sotto riportate dovranno presentarsi puntuali e munite di: Kit personale da giuoco già indossato

Un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da Calcio

Un paio di parastinchi che dovranno essere indossati obbligatoriamente durante l’attività

Green Pass Rafforzato solamente per utilizzare gli spogliatoi e docce

Copia del certificato medico per attività agonistica in corso di validità

Liberatoria per minori firmata e compilata

Consenso Test Covid 19 La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore.Verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di calciatrici, calciatori e membri dello staff presso l’impianto sportivo sede dell’allenamento. Si ricorda che verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla struttura. Tutti i soggetti, atleti e membri dello staff, sono tenuti a compilare e consegnare, secondo quanto predisposto dagli attuali protocolli Il protocollo per quest'attività di interesse Nazionale prevede che le ragazze prima dell'inizio dell'allenamento effettuino un tampone rapido che verrà eseguito direttamente in campo il giorno dello Stage con spese a carico FIGC-SGS. Per questo vi richiediamo la massima puntualità per svolgere puntuali queste operazioni preliminari. Inoltre vi chiediamo di compilare e riportare firmati il giorno dell'allenamento i file che inviamo in allegato: Liberatoria immagini

Autorizzazione per test rapido N.B (sono due fogli da compilare) Le ragazze dovranno anche consegnare al Team Manager il certificato medico per l'attività agonistica in corso di validità, altrimenti non potranno prendere parte all'attività. Ringraziandovi per il consueto supporto nel divulgare queste informazioni ai genitori delle vostre tesserate e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente