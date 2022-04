La scuola calcio di Agnone al torneo della pace di Cupello.

La societa’ a.s.d. virtus Cupello indice ed organizza un torneo a carattere locale denominato: Torneo della pace in collaborazione con Vasport che si disputera’ nei giorni 25/04/2022 presso l’impianto sportivo Comunale Cupello

E' riservato ai calciatori appartenenti alla categoria pulcini misti regolarmente tesserati f.i.g.c. con la propria società per la stagione in corso i nati nell anno 2015- 2014 , nell'anno 2013- 2012 e i nati nell'anno 2011 - 2012. Le società che parteciperanno al torneo sono 12 e sono

VIRTUS CUPELLO

SANT. ONOFRIO

ASD CALCIO MONTENERO

CUPELLO ACCADEMI LA CANTERA

GISSI PICCOLE AQUILE

MONTENERO SPORTING

SAN SALVO

PESCARA CALCIO

PGS VIGOR DON BOSCO

OLIMPIA AGNONESE

FUTURA MONTEODORISIO

PINETO CALCIO.

La scuola Calcio, agnonese Olympia-Robur ha dato la propria adesione alla partecipazione. Saranno i bambini appartenenti alle categorie dei Piccoli Amici, Primi calci e Pulcini, i protagonisti di questo torneo

Tra piccoli calciatori, staff tecnico, accompagnatori e dirigenti, all'incirca 48 persone saranno impegnate in questo torneo importante ai fini del divertimento, il gioco e la competizione tra bambini ma soprattutto per il messaggio di pace e il “cessate la guerra” che i bambini da un campo di calcio, lanciano ai potenti del mondo in un momento storico in cui si assiste ad una guerra feroce in atto nel cuore dell'Europa.

Parteciperà al torneo anche un ragazzo della scuola calcio agnonese , giunto da poco ad Agnone , di nazionalità ucraina, fuggito con la sua famiglia dalla guerra in atto nella sua terra natia . Il ragazzo si chiama Staneslav Byndiu e aprirà il torneo portando in campo la bandiera della pace

Saranno presenti al torneo i dirigenti Sica e Sabelli i mister Brisotto, Delli Quadri e Dell'Oglio. Il torneo tra l'altro è stato organizzato in un periodo che si tiene il Festival del Carciofo a Cupello, e sarà questa anche l'occasione giusta per gustare i piatti tipici locali a base di questo ottimo ortaggio.

I regolamenti del torneo di ogni singola categoria sono allegati all'articolo