Playoff Eccellenza: Domani al Lancellotta di Isernia decisiva la vittoria per l'Olympia per l'accesso alla fase nazionale

Domani domenica 22 Maggio, la prima squadra, l' Olympia Agnonese al Lancellotta di Isernia incontrerà la squadra locale per la fase dei playoff di Eccellenza . Partita importante per l'Olympia perchè una eventuale vittoria consentirebbe alla squadra agnonese di affrontare la Fase Nazionale,

Chi vincerà, dovrà vedersela con le squadre delle altre regioni. Primo avversario una formazione siciliana l'Akragas squadra di Agrigento(andata e ritorno), a seguire, con altro avversario da definire, l’ultimo atto per la promozione in serie D. Un viaggio lungo e complicato,

Dopo l'ottimo campionato dei ragazzi di D'Ambrosio e Dell'Oglio forte è la volontà e la determinazione della squadra e della società di andare avanti per disputare la fase nazionale che apre uno spiraglio per il campionato di serie D

Molti tifosi agnonesi si recheranno ad Isernia per sostenere l'Olympia e sospingerla alla vittoria. Comunque vada, il bilancio sul campionato è molto positivo, dopo un inizio incerto la squadra ha macinato vittorie e ha creduto con la società sempre in un ottimo piazzamento. I fatti hanno dato ragione.

Inoltre lunedì 23 maggio alle ore 17.00, la Juniores under 19 del settore giovanile disputerà a Trivento alle ore 17.00 in campo neutro la finale del campionato Juniores.

I ragazzi di mister Di Rosa affronteranno i pari età della San Leucio Isernia e chi si aggiudicherà la vittoria sarà campione regionale Juniores.

I responsabili Sica - Sabelli confidano fiduciosi in un risultato positivo