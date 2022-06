Serie D, Giuseppe Giglio Ã¨ il nuovo DS del Vastogirardi Calcio

L'Asd Polisportiva Vastogirardi è lieta di dare il benvenuto a Giuseppe Giglio, nuovo direttore sportivo che guiderà la rosa gialloblù nel campionato di Serie D 2022/23.



Giuseppe, classe 1978, è un calciatore dall'esperienza decennale sia in Serie D che tra i professionisti. Esordisce nel Giulianova e, tra le altre, milita nel Vercelli, nella Lucchese, ne L'Aquila, nel Foggia e nel Taranto. Da direttore, nel 2019 ha preso il master a Coverciano. In questi 2 anni ha iniziato la sua carriera dirigenziale a Chieti e poi ha fatto da responsabile del settore giovanile del Foggia.



Anche nel settore dirigenza, come sempre, il Vastogirardi sceglie figure giovani e competenti. Siamo particolarmente fieri di questa scelta, perché Giuseppe già lo scorso anno è stato vicinissimo all'approdo in Alto Molise come diesse: da lunedì può dunque iniziare un nuovo capitolo della storia gialloblù, che Giglio saprà di certo onorare creando di concerto al resto dei dirigenti una rosa di alto livello, giovane e ricca di talenti.