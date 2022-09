Scuola Calcio Agnone: Sono aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2022-20023

Sono aperte le iscrizioni alla scuola Calcio Polisportiva Olympia Agnone- ASD Robur per la stagione sportiva 2022-2023. L'iscrizione è consentita ai ragazzi e ragazze nati dal 2006 al 2016.

La scuola Calcio Agnonese anche quest'anno come da tradizione si presenta con un qualificato staff tecnico la cui supervisione e coordinamento sono affidati ancora una volta al noto tecnico Antonio Dell'Oglio, ex calciatore professionista con all'attivo presenze in Serie A. Inoltre lo staff è formato da figure professionali qualificate come fisioterapisti, nutrizionisti, psicologi

I corsi iniziano lunedi 12 settembre ore 15.30-16.30, Piccoli Amici e Pulcini, Martedì 13 settembre ore 16.30 Esordienti I corsi sono finalizzati a tutte le categorie : Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi calci, Piccoli Amici.

Per info:

Fernando 333 2587823

Maurizio 331 60 25759