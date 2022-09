Agnone Ã¨ pronta ad accogliere un grande evento sportivo: La Granfondo MTB, 43 km di percorso,11 settembre

Manca meno di una settimana al grande evento sportivo dell'anno ad Agnone. Ieri presso la Sala Consiliare di palazzo San Francesco, gli organizzatori, il sindaco Daniele Saia, i volontari hanno ufficializzato la data dell'evento della 2^edizione della Granfondo MTB dell'Atene del Sannio città di Agnone.

L'evento organizzato dalla Molise Cycling Team ASD attraverso un piano articolato e curato nei particolari, si terrà l'11 settembre , presenti alla conferenza stampa i vertici della Molise Cycling Team ASD, Daniele Saia sindaco di Agnone, Giovanni Labbate componente dello staff del sindaco, già presidente dell'ASD Atletica Agnone il cui supporto si è reso indispensabile affinchè la seconda edizione potesse svolgersi al meglio. Il Comune di Agnone patrocinia e collabora all'evento e con loro tanti volontari che hanno curato i 43 km di percorso sul quale si svolgerà l'attesa gara con numerosi partecipanti provenienti dal Molise e da fuori regione

Molte le novità sono state annunciate per questa seconda edizione. Quest'anno oltre la gara agonistica, si raddoppia, nasce la CICLOTURISTICA Città di Agnone: 22km non agonistica aperta anche alle e-bike.

Il percorso della Granfondo si srotola attraverso paesaggi incantevoli a tratti impervi. A proposito del percorso Saia ha detto che sarà reso sempre piu' efficiente ed accessibile e potrà essere utilizzato anche per altre attività sportive, ludiche e turistiche.

I premi prevedono ricchi pacchi gara differenziati, tanti premi di categoria e i premi per i primi tre classificati, sono campane espressamente ideate e fuse dalla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli e riportano in rilievo i numerosi campanili che distinguono il paesaggio di #Agnone, lo stemma comunale e sono sormontate da una piccola bicicletta in bronzo. Per la realizzazione di tale importante evento è stata importante la partecipazione corale dei cittadini, delle imprese, le attività commerciali, 66 sono gli sponsor ufficiali della gara.

La gara si svolgerà nella massima sicurezza e sarà supportata dalla protezione civile e dal servizio sanitario con la presenza di una autoambulanza attrezzata all'uopo.

Le iscrizioni sono ancora aperte