CorriIsernia: 2 ottobre la 18^ edizione della "Corsa nella preistoria" con tante novitÃ 

Si svolgerà domenica 2 ottobre 2022 l'edizione numero 18 della CorrIsernia, manifestazione slittata di una settimana a causa delle concomitanti elezioni politiche.

"La data non è delle più favorevoli - dice Agostino Caputo presidente della NAI, società organizzatrice dell'evento – tuttavia, avremo più tempo per fare promozione nelle scuole e quindi coinvolgere la popolazione scolastica; per noi, nonostante le diverse novità di questa edizione, il Corrilascuola resta sempre il fulcro di tutta l'iniziativa, perché sono anni che puntiamo a veicolare l'importanza e i vantaggi dello sport praticato fin dall'età scolare: crediamo fermamente che il Corrilascuola rappresenti il miglior mezzo di promozione di questo importante messaggio".

Come sempre la Nai nell'organizzazione potrà contare sul supporto del Comune di Isernia e della Regione Molise che quest'anno vedrà come parte attiva anche la Presidenza del Consiglio Regionale. Per le sponsorizzazioni commerciali, oltre ai partner storici, si sono aggiunte due gradite new entry: la BCC (Banca di Credito Cooperativo) e l'Acqua Santa Croce.

Per quanto riguarda il programma ad aprire la kermesse, alle ore 16 in piazza della Repubblica, saranno la gara competitiva di 9 km e il Charity Program legato alla non competitiva alla quale si aggiunge una consolidata e divertente Corsa a 6 zampe. Alle 17:30, partirà il coloratissimo Corrilascuola diretto a tutti agli istituti scolastici di Isernia e provincia; prima dell'attesa "Americana" - gara a inviti riservata ad atleti assoluti che ogni anno catalizza l'attenzione anche dei media nazionali oltre che di tanti appassionati - ci sarà la più importante novità di quest'anno: il "miglio delle donne" anche questa una gara ad inviti riservata alle atlete assolute che prenderà il via alle 18:50.

"Prendendo spunto dalle iniziative promosse dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera a sostegno della parità di genere – afferma Caputo - abbiamo pensato di inserire nella CorrIsernia una gara tutta al femminile sulla distanza del miglio, un unicum nel panorama nazionale. La distanza non è casuale, ma è stata scelta per sfruttare al meglio le potenzialità del nostro percorso e per omaggiare il pubblico di un'altra competizione ad elevato tasso di adrenalina. Siamo certi che anche in questa occasione la città e gli appassionati sapranno rispondere con entusiasmo come hanno fatto le tante aziende, a partire dal nostro main sponsor Traslochi Biscotti, nonché le istituzioni che ci aiutano nell'organizzazione, non certo semplice, di un evento di tale portata che cerchiamo con tutte le nostre forze di consolidare e far crescere ogni anno".

Altra novità per la CorrIsernia 2022 sarà la diretta radiofonica gestita da Disisradio, che curerà anche l'intrattenimento musicale nel parco della stazione.