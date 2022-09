Il 10 settembre alle ore 21 in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Libera nel quartiere di Maiella Teatro in Piazza con la rappresentazione di uno scheck comico dal titolo “Ru Jellate”, tratto da una idea di Enzo Nero e nelle vesti di attore principale. La regia a cura di Edmondo Amicarelli e la scenografia di Mario Catolino