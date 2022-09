Italia campione del mondo di pallavolo

Non succedeva da 24 anni, quando in campo c’era proprio il Ct De Giorgi: con i parziali di 22-25, 25-21, 25-18, 25-20 gli azzurri battono i padroni di casa della Polonia e conquistano il quarto Mondiale nella storia del volley italiano dopo i tre consecutivi dal 1990 al 1998. Un match esaltante dove ogni singolo atleta di questo straordinario gruppo ha saputo dare il proprio imprescindibile contributo. Lacrime amare per l'arena di Katowice dove si infrange per i polacchi il sogno del terzo mondiale consecutivo

Gli azzurri della nazionale di pallavolo campione del mondo saranno ricevuti domani dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.La nazionale sarà al Quirinale alle 12.45, dopo essere rientrata con un volo charter dalla Polonia. L'incontro - sottolineano fonti sportive - sarebbe avvenuto anche in caso di sconfitta nella finale con la Polonia.