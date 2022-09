Campagna elettorale 2022. Caterina Cerroni: 136 Comuni per le nostre idee in cammino.

136 Comuni per le nostre idee in cammino.

Il nostro territorio è meraviglioso, ma non basta. La vivacità delle nostre comunità non può fondarsi solo su un impegno volontario. Iniziative di rilancio, economico, turistico, devono essere sostenute dal legislatore anzitutto con una semplificazione di procedure e strumenti.

Ogni possibilità di sviluppo, per essere concreta non può che poggiare su un miglioramento dell’infrastruttura, sulla garanzia di diritti e servizi per ogni persona.