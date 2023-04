Calcio Serie D- I tifosi del Vastogirardi organizzano un pullman per seguire e sostenere la squadra del cuore

Una piccola realtà come quella di Vastogirardi, piccolo comune in provincia di Isernia, ha conquistato visibilità a livello nazionale grazie alla squadra di calcio che per il quarto anno consecutivo disputa il campionato di serie D. La squadra è composta da giovani calciatori, agguerriti, preparati e guidati da Mister Coletti e da una dirigenza altrettanto motivata a partire dal Presidente Andrea Di Lucente con il suo braccio destro di sempre, il direttore generale Antonio Crudele

Il campionato 2022-2023 volge al termine , mancano solo quattro partite, è una fase delicata e difficile. La posizione a metà classifica del Vastogirardi sembrerebbe non esporla ai playout. Ma domani 16 aprile, 31esima giornata, la squadra altomolisana, ospiterà presso lo stadio Di Tella il Vigor Senigallia , si prospetta una partita difficile con la squadra marchigiana, seconda in classifica, anche se nel calcio nulla e' scontato e tutto puo' accadere anche nelle partite dai pronostici favorevoli e viceversa.

I tifosi del Vastogirardi chiamano tutti a sostenere la loro squadra del cuore nella partita di domani in casa molisana e a seguire la squadra anche nelle partite che si disputeranno fuori regione. Importante iniziativa che non solo e' dimostrazione di attaccamento alla proprio squadra del cuore, ma soprattutto alla propria terra che continuerà a vivere e combatte lo spopolamento anche attraverso lo sport che muove la microeconomia dei nostri territori

e scrivono:

"Si sta organizzando

un pullman di tifosi per seguire il Vastogirardi calcio nella partita con la Sanbenedettese a San Benedetto Del TRONTO (AP) presso lo Stadio Riviera delle Palme Domenica 23 Aprile 2023.

Chiunque volesse partecipare, per dare supporto alla squadra può aderire entro massimo mercoledì/giovedi prossimi contattanto

Marisa Bisciotti

Tel. 3332322000.

Grazie, chi può vada, c'é bisogno di noi, e non si dica che il Vastogirardi é l'unica squadra che non ha tifosi!"

Bella iniziativa che