Presentato il libro "Carmine Carnevale, storia di un emigrante, da Capracotta a Londra" firmato del giornalista Pasqualino Damiani

Il presidente della Regione Molise Donato Toma ha partecipato oggi pomeriggio alla presentazione di '"Carmine Carnevale, storia di un emigrante, da Capracotta a Londra" libro firmato del giornalista Pasqualino Damiani, dedicato alla straordinaria avventura di vita e professionale dell'imprenditore capracottese, presente per l'occasione.

*Le storie degli emigranti molisani di successo hanno un filo condutture - ha detto Toma - è l’amore per la terra natia, un sentimento che funge spesso da corroborante, da potente spinta motivazionale ed emotiva. Vale pure per la vicenda di Carmine Carnevale il quale, come argomenta Damiani nel libro, resta tenacemente in corsa per raggiungere il suo sogno fino a quando non lo afferra a piene mani, lo vive e lo condivide con i familiari, gli amici e con la comunità di origine.

"Carmine ha vinto la sfida, forte dell’entusiasmo di un 19enne presto diventato uomo, un uomo forte e sensibile che non ha mai dimenticato o rinnegato le origini, le ha semmai esaltate e coltivate, le ha interiorizzate benché fisicamente lontano.

"Osservava e assimilava, Carmine. Ovunque. Emblematico il passaggio in cui Damiani racconta del ragazzino che si avvicina alla transumanza. In Puglia accudiva i bovini e osservava i casari, cominciava a recepire il valore delle antiche tradizioni, oltre che i segreti del ‘mestiere’. L’impronta agropastorale di quei giorni si trasformerà nel tempo in un marchio vero e proprio, il marchio ’Carnevale’ che ha sfondato in Inghilterra e che in seguito gli ha permesso di crescere tanto come imprenditore e quindi di realizzare il suo sogno più intimo e romantico: quello di ‘restituire’ al territorio di origine". Cinque anni fa, Carmine Carnevale ha infatti aperto un nuovo albergo proprio a Capracotta. E' l'Hotel Monte Campo, struttura che ha ospitato l'incontro di oggi alla presenza del sindaco Candido Paglione e di altre autorità.

*Come solo i grandi uomini sanno fare - ha proseguito il governatore - Carmine Carnevale ha investito nel suo amato paese. Mi onoro di essere stato presente al momento simbolico dell’inaugurazione. Ho un ricordo bellissimo di quel 26 maggio 2018, fu una delle mie prime uscite da presidente della Regione. Sì, l’Hotel Monte Campo - ha concluso Toma - è forse il suo vero capolavoro, perché è il coronamento di una straordinaria impresa. Grazie Carmine per il prezioso esempio che hai donato al Molise".