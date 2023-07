Calcio-Dell'Oglio saluta l'Agnonese: Non vi dimenticherò mai

Siamo in pieno periodo di calcio mercato, pertanto c'e' chi va e chi viene nelle diverse società. Anche nella locale squadra, l' Olympia Agnonese, per adesso si è verificato un addio.

Mister Antonio Dell’Oglio vice allenatore nella stagione 2022-2023 nonché responsabile del settore tecnico giovanile ha lasciato la squadra. Probabilmente l'elemento che ha determinato l'addio da parte del mister e' stato il futuro incerto che avvolge il calcio agnonese

Dell'Oglio ex calciatore di Ascoli e Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Miglianico-Lanciano Fc, dove ritrova il direttore sportivo Nicola D’Ottavio che sta allestendo un squadra che punta a vincere il torneo.

I ragazzi della squadra Allievi 2022-2023 a lui dedicano un saluto molto affettuoso." Mister grazie mille per i bellissimi momenti passati con noi in questi anni qui in Agnone e soprattutto grazie per averci sopportato dall'inizio alla fine. Un grande in bocca al lupo da tutti noi e speriamo di rivederla presto".

Di seguito il commosso saluto ai giovani calciatori di Mister Dell'Oglio che allega al suo messaggio una foto e scrive: Questa foto la porterò pe sempre nel mio cuore"

"Ciao a tutti gli allievi della squadra dell’Agnonese..Purtroppo ho fatto questa scelta che mi porta ad affrontare una nuova avventura lavorativa

Mi sono sempre sentito con il prof.Sica per questa mia decisione che stavo maturando ma la vita ti porta a dover decidere delle situazioni che possono essere positive o negative. Siete stati ragazzi fantastici (nell’ educazione fuori e nel campo).Spero che ad ognuno di voi di aver insegnato alcuni valori di vita e poi di calcio.Ringrazio tutti i genitori che mi hanno accompagnato in questo bellissimo anno con voi .Un ringraziamento speciale ad una grandissima persona “prof.Sica” Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per voi ragazzi (non ci ha fatto mai mancare niente).

Ciao ragazzi (sono commosso e triste)ma spero che la vostra vita esaudisca i vostri sogni

ps.Vi ricorderò per sempre "