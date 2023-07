Polisportiva Olympia Agnonese : "proviamo ad andare avanti insieme" e convoca una assemblea pubblica in piazza

Ieri sera riunione congiunta tra l'amministrazione comunale di Agnone e i dirigenti e simpatizzanti della Polisportiva Olympia Agnonese. All'ordine del giorno il futuro del calcio locale. Presenti il sindaco Daniele Saia, le assessore Gennarelli e Sciullo, il presidente dimissionario della Polisportiva Mario Russo, e parte del direttivo anch'esso dimissionario, e un piccolo pubblico di simpatizzanti.

A breve il direttivo sportivo dimissonario dovrà decidere se iscrivere la squadra al campionato di Eccellenza 2023-2024 e molto probabilmente l'iscrizione si farà. ma sviscerando i problemi in una accesa discussione, al di là dellla questione economica che attanaglia molte società, il campionato di eccellenza agnonese 2022-2023 ha chiuso il bilancio con un leggero attivo, si pone anche e soprattutto una questione di scarsa partecipazione alla vita della società. Le risorse economiche sono poche ma altrettanto scarso è il capitale umano impegnato in questo tipo di attività.

Il sindaco , l'amministrazione comunale, hanno ribadito l'importanza delle attività sportive per i ragazzi in questo territorio e per quanto di loro competenza non faranno mancare l'appoggio e il supporto.

Comunque le conclusioni si trarranno martedi' 1 agosto in piazza Unità D'Italia dove, la società e l'amministrazione comunale, hanno convocato una riunione alle 21.30 con la cittadinanza dove si chiederà il supporto dei cittadini per l'organizzazione e gli impegni legati all'attività sportiva a iniziare dalle partite giocate fuori casa. Il presidente Russo per adesso e in attesa di ulteriori e positive decisioni non ha intenzione di ripensare alle sue dimissioni.

Ma urge una riflessione collettiva e un impegno di tutti sul calcio agnonese e tutte le attività sportive che coinvolgono centinaia di giovani agnonesi , molisani e tanti ragazzi fuori regione. L'obiettivo di tutti dovrà essere quello di mantenere in vita tali attività, lo sport ha una funzione di protezione sociale e le società sportive rappresentano l’ossatura sociale del nostro Paese