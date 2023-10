Simone Marmorini, classe 1982, guiderà la formazione gialloblù del Vastogirardi.

VASTOGIRARDI. Sarà Simone Marmorini, classe 1982, a guidare la formazione gialloblù del Vastogirardi.

La sua ultima esperienza in panchina risale alla scorsa stagione quando era alla guida della squadra umbra del Trestina Calcio in Serie D. Arriva al Vastogirardi, con la consapevolezza di dover risollevare il gruppo dopo il brutto avvio di stagione e l’ultima posizione in classifica e riuscire a centrare la salvezza, obiettivo dichiarato dalla società fin dall’inizio della stagione. Il modulo preferito dal tecnico natio di Arezzo è il 4-3-3. La società ripone piena fiducia nel nuovo mister, “certi che ci condurrà all’obiettivo”.

Di seguito, le parole del presidente Andrea Di Lucente: “Marmorini mi è sembrata la persona ideale per il nostro ambiente. È un allenatore preparato e giovane, un profilo simile agli allenatori che lo hanno preceduto nelle scorse annate e che avevo scelto per il Vastogirardi, scelte che ci hanno portato, poi, a salvarci. Sono convinto che, il lavoro quotidiano sul campo, porterà al gruppo quella serenità necessaria per poter affrontare ogni partita. Marmorini, da questa mattina, avrà il compito, con lo staff e con i direttori, di affrontare, capire e risolvere le problematiche di questo gruppo, un gruppo, sicuramente giovane, ma che ha grandi potenzialità.”