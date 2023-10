Eccellenza-Agnonese 4 Virtus Gioiese 1: Prova convincente quella messa in campo dagli undici di mister Fusaro

Domenica 29 Ottobre 2023

L' ottava giornata del campionato regionale di eccellenza molisana disputatasi oggi al Civitelle di Agnone, vede prevalere l'Olympia sulla formazione campana della Virtus Gioiese. Novanta minuti dal risultato finale di 4-1 che premia i granata, per avere avuto una maggiore espressione di calcio.

Un inizio di gara, che vede sin dalle prime battute l'applicazione della squadra locale nel ricercare le giuste giocate, per creare pericoli alla porta Gioiese

Sono tante le opportunità che arrivano in successione 13' con Di Ciocco e 16' con Mancuso, ma entrambe le conclusioni trovano la deviazione in angolo del portiere ospite Di Libero.



Il vantaggio granata arriva al 20' con Abbate, bravo a trovare la conclusione a rete su un perfetto servizio di Colato.

Al 23' arriva anche il raddoppio dei granata, con Di Ciocco, nell'occasione servito da Abbate, bravo a trovare il filtrante tra le linee avversarie. Le energie degli Agnonesi non si placano, insistenti sono le azioni nel ricercare la terza rete con Colato e Mancuso che non trovano la realizzazione per un soffio. Il calcio è uno sport che non ammette distrazioni e cali di tensione e su uno di questi episodi, la squadra ospite al 28' trova la via del gol con l'attaccante Pascale. La rete ospite che accorcia le distanze, trova la pronta reazione in Colato, spina nel fianco della difesa ospite. Si chiude il primo tempo con il vantaggio Olympia.



La seconda frazione di gioco vede il dominio totale dei granata, bravi a sciorinare un calcio piacevole fatto di bel gioco e conclusioni a rete.

Oggi, la bravura messa in campo dai granata, nel ricercare la profondità delle giocate risulta essere tanta, unita ad una costante ricerca della via della rete, cosa che avviene al 52' quando Colato, salta in dribbling tre avversari e offre la palla della terza rete al bravo Abbate che dal limite dell'area manda la sfera in fondo al sacco.

A sei minuti dal termine la squadra granata trova la quarta rete,che chiude le ostilità con la doppietta dell'attaccante Di Ciocco.

Prova convincente quella messa in campo dagli undici di mister Fusaro, frutto di un

percorso di crescita che sta assumendo le necessarie caratteristiche, che una squadra deve possedere per poter ambire a posizioni di distinguo.