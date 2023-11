Vastogirardi, Marmorini sul match contro il Matese:"SarÃ  una partita difficile, squadra organizzata che sfrutta molto il fattore casalingo"

Queste le parole di mister Simone Marmorini pre match di FC Matese - Vastogirardi:"Non possiamo permetterci di guardare la classifica in questo momento. Quello che è stato fatto fino ad adesso non conta più , conta solo quello che faremo oggi e domani. La partita con il Matese può essere uno step di crescita importante per noi. Troveremo una squadra che sfrutta molto il fattore casalingo, organizzata a livello difensivo e pericolosa sulle palle inattive. Noi stiamo crescendo settimana dopo settimana con il lavoro giornaliero. Le nostre certezze saranno mantenute. Ceccuzzi è un giocatore molto duttile per le sue qualità e per la sua intelligenza calcistica, difatti ha giocato come difensore contro il Campobasso ma il suo ruolo ad oggi è il centrocampista."