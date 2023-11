Contro la Violenza sulle donne, convegno "... AFFINCHE' IL ROSSO SIA SOLO UN COLORE" Palazzina Liberty Venafro

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il 24 novembre dalle ore 10 si svolgerà un convegno presso la Palazzina Liberty di Venafro. L'evento….. AFFINCHè IL ROSSO SIA SOLO UN COLORE, è stato organizzato dal movimento Mee Too Molise in collaborazione con APS Libera Luna, con il Comune di Venafro, Ti Amo da morire, associazione contro il femminicidio

Parteciperanno: Il sindaco di Venafro Alfredo Ricci, il prof Marcellino D'Ambrosa dirigente Istituto Omnicomprensivo di Venafro, Dott Costanza Cappello Magistrato, dott Pasqualino De MATTIA presidente ODV Mee Too, Melania Chiacchiari psicologa, Emanuela Teresa Galasso Psicologa Libera Luna