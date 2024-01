Non basta Ruggieri, il Vastogirardi esce sconfitto allo Stadio " Dei Marsi " contro l'Avezzano

Altro stop consecutivo per il Vastogirardi che, pur lottando strenuamente, cede al 'Dei Marsi' di Avezzano in casa dei biancoverdi che proseguono nel loro percorso di alta classifica.

Gli altomolisani vanno vicino al vantaggio con Fontana al 5' con una conclusione che va di poco oltre la traversa. Quattro minuti dopo sono sempre gli ospiti a rendersi pericolosi con Iacullo che non sfrutta l'opportunità. Al 13' i marsicani si rendono pericolosi con Roberti, ma Servalli sventa la minaccia. Al 20' Roberti porta in vantaggio i padroni di casa con lo stesso centravanti che, poco dopo, raddoppia – arrivando a quota nove reti in campionato – sfruttando anche un intervento incerto di Filì con gli ospiti che reclamano la mancata assegnazione di un fallo. Il Vastogirardi prova a rispondere e si rende pericoloso al 38' con Ramos Lopez che prova a trovare la porta su cross di Lisi.

In avvio di ripresa, il Vastogirardi si riporta sotto con il capitano Sergio Ruggieri (alla sua seconda rete in campionato) a segno sugli sviluppi di un corner. Al 57', lasciato indisturbato, Onazi, per i marsicani, rischia di siglare il terzo gol degli abruzzesi. Due minuti dopo a provarci – per gli altomolisani – è Ramos Lopez, che lascia partire un bolide respinto da Culturaro. Al 79', su di un calcio piazzato di Lisi, gli altomolisani non incidono per quello che avrebbe potuto essere il gol del pari. All'81' ci provano ancora gli ospiti con Lisi dal limite dell'area, senza grande fortuna. Due minuti dopo ancora altomolisani pericolosi con Cesaroni. All'85' contro break marsicano: l'errore di Filì, però, non viene concretizzato da Tounkara che spedisce il pallone oltre la traversa. All'88' ci prova Ruggieri da calcio piazzato, ma la barriera respinge. Un minuto dopo è Mascella a tentare la sortita per i padroni di casa, ma senza grande fortuna in quella che è l'ultima occasione degna di nota della contesa.



AVEZZANO 2

VASTOGIRARDI 1

(primo tempo 2-0)

AVEZZANO: Culturaro, Roberti (66' Forte), Senesi (76' Ortolini), Tounkara (87' Luciani), Onazi, Marzuillo (77' De Lorenzo), Rotondi, Filippini, Ferrante (66' Cattaneo), Mascella, Damcevski. All.: Ferazzoli G.

VASTOGIRARDI: Servalli, Tocco (88' De Martino), Panaro, Antogiovanni (69' Ceccuzzi), Ruggieri, Filì (89' Visani), Caon, Lisi, Fontana, Ramos Lopez (69' Cesaroni), Iacullo (67' Antinucci). All.: Marmorini.

ARBITRO: Panici di Aprilia (Zanichelli–Corbetta).

RETI: 20' e 22' Roberti (A), 48' Ruggieri (V).

NOTE: ammoniti Marzuillo (A); Lisi, Ramos Lopez e Filì (V).