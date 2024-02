Giornata di sport e amicizia al Civitelle di Agnone: Pescara Calcio e Olympia si sfidano in un'amichevole giovanile

Sabato 24 febbraio una giornata ricca di emozioni, sport e condivisione. I giovani talenti del settore giovanile del Pescara Calcio anno 2013 hanno dato vita a un'amichevole contro i ragazzi della scuola calcio anno 2012-2013 della società Olympia.

La partita è stata organizzata in quattro tempi da 20 minuti ciascuno, permettendo a tutti i numerosi partecipanti delle due società di prendere parte al gioco e mettersi alla prova sul campo. Una manifestazione che ha unito non solo la competizione, ma anche il senso di appartenenza e l'entusiasmo per lo sport.

La giornata è iniziata con una suggestiva sfilata di tutti i ragazzi al suono della marcia di Radeschi, seguita dall'ascolto dell'inno nazionale e dal commento della speaker dell'Olympia AlessiaTufano che oltre a leggere i nominativi dei ragazzi e mister che partecipavano alla gara

ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti e genitori provenienti sia dal Pescara che dall'Olympia, evidenziando l'affetto e il sostegno reciproco tra le due squadre.

L'arbitro della giornata è stato il sempre disponibile dirigente responsabile dell'area tecnica, Mauro Marinelli, il quale ha garantito un equo svolgimento della partita. Al termine dell'evento, i dirigenti, gli allenatori e i genitori hanno elogiato l'organizzazione impeccabile della giornata e hanno espresso il desiderio di future sfide tra le due prestigiose società.

Per i giovani atleti dell'Olympia confrontarsi con una realtà calcistica più avanzata ha significato acquisire una maggiore consapevolezza sull'importanza dell'impegno, della passione e del sacrificio nello sport.

In segno di gratitudine e riconoscimento, al dirigente responsabile è stata consegnata una campana di cioccolata offerta dalla ditta Labbate e Mazziota, e una campana offerta dalla fonderia Marinelli è stata donata al capitano della squadra come segno di stima e amicizia da parte dell'Olympia.