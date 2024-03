L'Olympia Agnonese: Frenetica AttivitÃ  della Scuola Calcio in Vista delle FestivitÃ  Pasquali

L'Olympia Agnonese continua a dimostrare il suo impegno nel promuovere il calcio giovanile e offrire opportunità di sviluppo sportivo ai ragazzi della comunità. Sabato 23, i giovani della categoria "Primi Calci" del 2015-2016 si preparano per un'entusiasmante partita contro i coetanei del Montenero di Bisaccia presso le Civitelle di Agnone. La giornata prevede un incontro amichevole, preceduto dalla visita dei ragazzi di Montenero alla fonderia delle campane, un momento di scoperta e condivisione culturale.

Nel pomeriggio, l'azione si sposterà al campo di Isernia, dove i ragazzi dell'Agnonese 2015-2016-2017 parteciperanno al raduno organizzato dalla FIGC provinciale. Questo raduno, che coinvolge tutte le scuole calcio della provincia, offre l'opportunità di partecipare a mini partite e consolidare le relazioni tra i giovani atleti.

Per concludere in bellezza le attività prima delle festività pasquali, mercoledì 27 marzo è previsto un incontro formativo. Questa iniziativa dimostra l'attenzione dell'Olympia non solo alla dimensione sportiva, ma anche alla crescita e all'educazione dei propri giovani talenti.