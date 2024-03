Giornata Mondiale della Poesia; Una Poesia in Prima Pagina, un segno di speranza in un mondo sempre piÃ¹ buio

L'Università delle Generazioni invita le testate giornalistiche di tutto il mondo a celebrare la Giornata Mondiale della Poesia, dichiarata dall'UNESCO nel lontano 1999. In un mondo che sembra sempre più buio e incerto, è fondamentale non dimenticare il potere della speranza e dei valori etici che la poesia incarna.

Il 21 marzo, in occasione di questa giornata speciale, i direttori e i redattori sono invitati a mettere in evidenza in prima pagina una poesia, accanto a un articolo che spiega il significato e l'importanza di questa celebrazione. Questo gesto semplice può avere un impatto significativo, specialmente per le giovani generazioni, a cui vogliamo dedicare questo tributo.

La poesia consigliata per questa occasione è "Le Parole dei Poeti" di Vito Maida, un poeta che ha saputo illuminare le vite dei suoi lettori con le sue parole. Le sue composizioni sono state una costante luce nel buio, come passaggi di cielo e lieviti di stelle nelle nostre esistenze.

Vito Maida (1946-2004) è stato non solo un poeta, ma anche un cantautore, un insegnante e un tessitore di amicizie. Fondatore del gruppo folk "I FIGLI DI CALABRIA", ha lasciato un'eredità poetica preziosa, testimoniata dalle raccolte postume "Spine e Spighe" (2005) e "Versi Orfani" (2007)

In questo giorno speciale, cerchiamo di diffondere la luce della poesia e della speranza in un mondo che ne ha sempre più bisogno.