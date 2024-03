Fischio d’inizio per il Molise al 60° Torneo delle Regioni calcio a 11, dal 23 al 29 Marzo 2024 in Liguria.

60° TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 11: FISCHIO D’INIZIO PER IL MOLISE

In programma dal 23 al 29 Marzo 2024, in Liguria, la sessantesima edizione della storica manifestazione della LND con le rappresentative dei comitati regionali. Il C.R. Molise è pronto a partecipare alla 60a edizione del Torneo delle Regioni Calcio a 11, storica manifestazione giovanile della L.N.D., per questa edizione organizzata dal Comitato Regionale Liguria.

Tutti i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti si ritroveranno insieme per vivere un momento di confronto e di condivisione, in occasione di una kermesse che dal 1959 ha cambiato formula e introdotto nuove categorie, mantenendo intatto il fascino di sempre. La storica manifestazione della LND celebra per la 60^ volta “il cuore del calcio” con le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile, espressione dei venti comitati regionali della LND, riunite in un unico grande evento che andrà in scena in Liguria dal 23 al 29 marzo 2024.

Sarà un torneo imponente, che coinvolgerà oltre 1900 persone contando atlete, atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. In corsa per i quattro trofei in Liguria ci saranno 78 Rappresentative, come nella scorsa edizione. Un segnale di continuità che conferma l’ottimo stato di salute del calcio giovanile di base. Numeri mastodontici che solo il Torneo delle Regioni pu

. La 60^ edizione del TDR avrà un'ampia copertura mediatica. Dalla carta stampata al web, passando per i social network, nessun mezzo di comunicazione sarà escluso. Grande spazio alla manifestazione sarà dato sui social, grazie alle attività della fanpage ufficiale della Lega Dilettanti, ma anche grazie al sito ufficiale http://torneodelleregioni.lnd.it/it/tdr che ospiterà risultati, classifiche e tutte le informazioni sulla manifestazione, al fine di condividere con tutti i protagonisti e gli appassionati le grandi emozioni della “kermesse”.

I 60 anni saranno celebrati al meglio con il TDR che per la prima volta sbarca su Skysport e sul portale web d’informazione Lega Nazionale Dilettanti Tutte le sfide ad eliminazione diretta del Torneo delle Regioni potranno essere viste in diretta streaming. Le 28 gare della fase finale saranno infatti coperte con telecronaca, dai quarti di finale in avanti, sul canale Youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Il C.R. Molise si sta preparando con impegno, sacrificio e volontà a questa grande competizione non solo sportiva, che lo vedrà impegnato con le tre categorie Under 19, Under 17, Under 15 nel girone “E” contro CR Abruzzo, CR Liguria e CPA Trento.

Durante l’evento dilettantistico-sportivo più atteso dell’anno, l’Ufficio Comunicazione della LND CR MOLISE vi terrà costantemente informati sugli sviluppi e sulle news del 60° appuntamento con il Torneo delle Regioni dedicato al calcio giovanile. Le Rappresentative partiranno il 21 marzo 2024 alla volta di Chianciano Terme (IS) dove pernotteranno per poi il giorno successivo proseguire il viaggio alla volta di Genova. I calciatori e lo staff alloggeranno c/o l’Hotel “Mercure”, Genova – San Biagio.

Di seguito, inoltre, le convocazioni e i calendari per quanto concerne le tre categorie molisane in gara.( GUARDA FOTO IN GALLERIA)

1 MAZZARELLA ALESSANDRO NATHAN AURORA ALTO CASERTANO

2 PARISI GIUSEPPE AURORA ALTO CASERTANO

3 VALENTINO VINCENZO CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO

4 IANNIELLO CLAUDIO U.S. VENAFR

5 MARAUCCI ENZO U.S.D. BOJANO

6 GIANNINI LORENZO CALCIO VIRTUS GIOIESE

7 RAO FRANCESO SESTO CAMPANO CALCIO

8 MAGRI DAVIDE POL. AM JUVENES

9 NDIAYE DAME JUNIOR AESERNIA FRATERN

10 ERCOLANO SIMONE CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO

11 BELLOMO CRISTIANO BARANELLO

12 TIPURLEA ADRIAN IOAN A.P. CLITERNINA

13 MUSELLA GIANLUCA RIPALIMOSANI 196

14 ROSSETTI DANILO REAL GUGLIONESI

15 PORFILIO PIER PAOLO POL. OLYMPIA AGNONESE

16 ARMENTI ANDREA AESERNIA FRATERNA

17 MAGNOCAVALLO NICOLA PIO DIFESA GRANDE TERMOLI 2016

18 COLATO RICCARDO POL. OLYMPIA AGNONESE

19 MAZZARELLA MASSIMILIANO SESTO CAMPANO CALCIO

20 FERRARA THOMAS SESTO CAMPANO CALCIO

Consigliere Delegato Rappresentativa Juniores Domenico Santorelli Allenatore Marco Maestripieri

Collaboratore Tecnico Vittorio Patriarca

Preparatore dei Portieri Giuseppe Marrone

Medico Sportivo Fabrizio Pastena

Fisioterapista Gennaro Massarelli

Magazziniere Pietro Storto Coordinatore organizzativo

Guarda foto allegate nella galleria