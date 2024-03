La SocietÃ  Olympia Agnonese riconosciuta per l'Eccellenza della sua Scuola Calcio

Anche quest'anno la Società Olympia Agnonese ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla FIGC regionale settore giovanile per l'anno 2022-2023, confermando il suo impegno e la sua passione nel campo dello sport giovanile.

Il merito va alla Scuola Calcio di 2° Livello, che ha dimostrato costanza, serietà e dedizione nel formare giovani talenti non solo nella comunità agnonese ma anche nei paesi limitrofi dell'alto Molise e del Chietino.

Sica, responsabile del settore giovanile, sottolinea il valore di questa conquista e l'importanza del lavoro svolto verso i ragazzi e i giovani della zona. Con una partecipazione di 130 ragazzi di diverse età, il campo delle Civitelle di Agnone si trasforma ogni giorno in un luogo di crescita e apprendimento, senza barriere.

Un plauso speciale va al sindaco di Schiavi, dott. Piluso, e al sindaco del comune di Agnone, Daniele Saia, per aver reso possibile il trasporto dei giovani atleti dell'alto Chietino due volte a settimana, consentendo loro di praticare il calcio ad Agnone.

Ma non è solo sport: la Società Olympia Agnonese promuove anche la cultura attraverso incontri formativi e informativi, seguendo le linee guida della FIGC nazionale. Il calcio non è solo uno sport, ma è entrato a pieno titolo nella costituzione italiana, rappresentando uno strumento di educazione e integrazione per i giovani.

La Società Olympia Agnonese continua quindi a essere un punto di riferimento nella promozione dello sport e della cultura nella sua comunità e oltre, dimostrando che la passione e l'impegno sono le vere chiavi del successo.