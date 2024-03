Torneo delle Regioni 2024: Convocati due tesserati dell'Olympia Agnonese, Colato e Porfilio.

L'Olympia Agnonese è orgogliosa di annunciare che due dei suoi talentuosi tesserati sono stati convocati per rappresentare il Molise nel prestigioso Torneo delle Regioni 2024. Il torneo, che avrà luogo in Liguria, vedrà i migliori giovani calciatori della nazione sfidarsi per il titolo regionale.

I fortunati convocati, Riccardo Colato e Pierpaolo Porfilio, sono stati scelti per far parte della rappresentativa regionale Juniores. Il loro impegno, la dedizione e il talento dimostrati durante le partite con l'Olympia Agnonese hanno catturato l'attenzione dei selezionatori regionali, che non hanno esitato a includerli nella squadra.

L'Olympia Agnonese desidera augurare a Riccardo e Pierpaolo il miglior in bocca al lupo per questa straordinaria opportunità. Rappresentare il Molise in un torneo così importante è un onore e una testimonianza del duro lavoro e della passione che entrambi mettono nel loro gioco.

Il club si unisce alla comunità sportiva nell'incoraggiare i due giovani talenti a dare il meglio di sé sul campo e a portare a casa il trofeo per la loro regione. Che questa esperienza possa arricchirli e motivarli ulteriormente nel perseguire i loro sogni nel mondo del calcio. Forza Riccardo, forza Pierpaolo, l'Olympia Agnonese è con voi!