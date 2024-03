Giornata di sport e di calcio genuino al Civitelle di Agnone tra le scuole affiliate a Sassuolo e Pescara

Nella cornice primaverile delle Civitelle, i giovani talenti della scuola calcio OLYMPIA Agnonese, affiliata al Sassuolo Calcio, hanno dato vita a una giornata di sport e divertimento insieme ai loro pari della scuola calcio Montenero di Bisaccia, affiliata al Pescara Calcio, nella categoria "primi calci".

Sotto lo sguardo attento dei numerosi genitori al seguito e dei locali, i ragazzi si sono divisi in due squadre su due campi, caratterizzati da un manto erboso sintetico impeccabile e da porte ridotte, per disputare mini-partite della durata di 30 minuti, divise in due tempi da 15 minuti ciascuno. I giovani calciatori hanno esultato per ogni gol segnato, trasmettendo entusiasmo e passione per il gioco.

Al termine degli incontri, i ragazzi, stanchi ma felici, hanno salutato i genitori presenti con una festosa esibizione.

I dirigenti e il mister della squadra di Montenero hanno ringraziato calorosamente i colleghi dell'Agnonese per aver accettato l'invito a questa partita e hanno elogiato l'ottima accoglienza e l'impeccabile organizzazione dell'evento. Hanno inoltre rivolto un invito al responsabile della scuola OLYMPIA affinché ricambino l'ospitalità ospitando la loro squadra presso il campo di Montenero e il centro federale regionale.

È importante sottolineare che la giornata dei ragazzi di Montenero è iniziata con interesse con una visita presso la millenaria Fonderia e il museo delle campane dei Marinelli, per poi concludersi con un gustoso pranzo a base di prodotti locali presso un ristorante agnonese