Milano: Due giovani molisani tra i protagonisti del Giuramento Solenne alla scuola militare Teulié

Si è svolta ieri mattina, 23 Marzo, presso l’Arco della Pace di Milano, la cerimonia di Giuramento degli Allievi della Scuola Militare Teulié corso FUMI Tre, alla presenza del Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e del Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna.

Fra gli allievi che hanno giurato c'erano anche due molisani, Antonio Saia di Agnone e Manuel Piazza di Campobasso.

Al termine dell’allocuzione del Comandante della Scuola, il Colonnello Antonio Calligaris e al cospetto della Bandiera d’Istituto, decorata di medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito, i 74 Allievi della Scuola Militare Teulié hanno risposto emozionati e all’unisono con un convinto e fragoroso “Lo giuro!” alla consueta formula di rito.





La scuola militare Teulié

La scuola militare Teulié vanta due secoli di storia, seppur non continuativi. Fu fondata, infatti, il 15 gennaio 1802 come orfanotrofio militare dal generale Pietro Teulié, Ministro della Guerra della Repubblica Cisalpina al quale è intitolata la caserma, sede della scuola. La scuola ha formato generazioni di allievi illustri, quali l’ingegnere Enrico Forlanini, il generale Luigi Cadorna, Capi di Stato Maggiore dell’Esercito e della Difesa. Inoltre, fra i docenti che si sono alternati nel corso dei due secoli di storia, figurano personalità di spicco come Silvio Pellico.

La “Teulié” è una delle due scuole militari dell’Esercito cui si accede attraverso un concorso pubblico il cui bando annuale è di imminente emanazione. Offre agli studenti dei licei classico e scientifico l’opportunità di frequentare il triennio di studi garantendo una profonda preparazione scolastica in linea con i programmi didattici previsti dal Miur e, in aderenza alla sua missione, ne cura anche la formazione fisica e morale attraverso la vita in convitto, incentrata sul rispetto delle regole sancite dal codice di comportamento militare.

In questo istituto è possibile frequentare il triennio del liceo classico e scientifico a indirizzo tradizionale e liceo scientifico a indirizzo scienze applicate. Oltre alle attività scolastiche è possibile praticare le seguenti discipline sportive: atletica, scherma, nuoto, equitazione, pallavolo, pallacanestro e crossfit. Quotidianamente vengono svolte anche attività di istruzione formale e lezioni teorico – pratiche di formazione militare di base. Inoltre, agli allievi, vengono offerti dei progetti didattici tesi a consolidare le competenze scolastiche e dei cicli di conferenze culturali, finalizzati a stimolare la curiosità ad approfondire nuove tematiche. Al termine dei tre anni di formazione presso la scuola, ogni allievo può decidere quale percorso intraprendere; in particolare, durante l’ultimo anno, vengono svolte delle lezioni di orientamento sia per la parte militare sia per l’ambito universitario.