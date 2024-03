Giornata intensa per i giovani calciatori di Agnone: raduno provinciale a Isernia e partite amichevoli al Civitelle di Agnone

Ieri, sabato 23 Marzo, è stata una giornata intensa per i bambini della scuola calcio di Agnone. Hanno trascorso gran parte della giornata sui campi di calcio di Agnone e Isernia. Al mattino hanno affrontato una partita amichevole contro i coetanei catg Primi Calci del Montenero. Nel pomeriggio hanno partecipato ad un raduno che coinvolgeva tutte le scuole calcio della provincia di Isernia, organizzato dalla FIGC provinciale per i ragazzi delle categorie Primi Calci e Piccoli Amici.

Per l'Olympia Agnonese c'erano due squadre in campo: una per i Primi Calci e una per i Piccoli Amici, composte rispettivamente da 8 ragazzi, con i due mister, il signor Patriarca Maurizio e il signor Carano Fabio, insieme al dirigente Lomastro Francesco. Quest'ultimo si è dedicato con impegno all'organizzazione dell'evento, affinché tutto fosse perfettamente gestito. Numerosi genitori hanno accompagnato i loro piccoli talenti, felici di poterli ammirare e condividere con loro una giornata di allegria e sport.