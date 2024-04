Finale Regionale Campionato di Calcio a 5 Femminile S.S. 2023/2024

Si svolgerà sabato 13 aprile 2024 alle ore 19.00 la Finale Regionale del Campionato di Calcio a 5 Femminile. Scenderanno sul campo neutro di Campobasso, “Pala Sturzo”, via Don Luigi Sturzo, le due formazioni qualificatesi alla gara di finale: A.S.D. MIRANDA F.C. e A.S.D. FUTSAL SAN SEVERO. Con l’occasione si ricorda, come disposto dal Regolamento della Manifestazione, che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplemetari di 5 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 10 delle “Regole del Giuoco del Calcio” e “Decisioni Ufficiali”. La società vincente sarà ammessa al Campionato Nazionale di Serie B di calcio a 5 Femminile per la s.s. 2024/2025. L’ingresso sarà consentito a titolo gratuito.